Як сформулювати позовні вимоги по спадщині, яку вже передарували?

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|19/01/22 11:55
Наследник. > Yuri Loktionoff
19/01/22 11:30
"моему наследнику (невестке - жене умершего) суд дал дополнительный срок на принятие наследства": вам самому не смешно, - жена умершего получает дополнительный срок для принятия наследства (часть третья статьи 1268 Гражданского кодекса Украины). (c)
Вы цепляетесь к фактическим обстоятельствам дела на ранних стадиях. Да, там были косяки, но есть уже итог, который я изложил. Невестка хочет предъявить иск к шурину. Прошу форумчан изложить свои мысли. Вот и всё.
По поводу смешно. Вы меня пытаетесь на чём-то поймать. Ещё раз по фактам: Умер наследодатель. 2 Наследника: мать и жена. Мать приняла наследство. Жена не приняла, в том числе и по ст.1268 ч.3 ЦК, так как была прописана в другом месте (попутно вопрос к Вам: что тут смешного?) Жене суд дал дополнительный срок на принятие наследства по ч.3 ст.1272 ЦК. Она приняла наследство, подав нотариусу заявление о принятии наследства и перераспределении наследства по ст.1280 ЦК. Нотариус отказал в связи со смертью наследника-матери. В процессе подготовки иска выяснилось по реестру, что мать подарила дом другому сыну перед смертью. Да, это и есть главный косяк по делу: не привлекли ответчиком этого сына. Но я же не спрашиваю в теме как помочь сыну. И коню понятно, что обжаловать решение суда. Меня интересует не истина и справедливость как субъективные категории, а исковые требования невестки к сыну.
Буду благодарен за Ваши мысли.
|19/01/22 11:30
Yuri Loktionoff > Наследник.
19/01/22 10:57
"моему наследнику (невестке - жене умершего) суд дал дополнительный срок на принятие наследства": вам самому не смешно, - жена умершего получает дополнительный срок для принятия наследства (часть третья статьи 1268 Гражданского кодекса Украины). Вы меня пожалуйста извините, но скорее всего там всё очень запущено и вам чего-то не договаривают, поэтому будет вашему наследнику счастье, если вы выторгуете ему какое-то отступное, а не пинка.
|19/01/22 10:57
Наследник. > Евгений Осычнюк
19/01/22 08:30
Ну один наследник принял наследство своевременно (мать), а моему наследнику (невестке - жене умершего) суд дал дополнительный срок на принятие наследства. Т.е. стало 2 наследника. Принявший наследство получил свидетельство и даже подарил его другому сыну, а потом умер. Мой хочет получить свою 1/2 часть. Хотелось бы услышать мнение форумчан по исковым требованиям, которые я изложил в ТС.
*Прошу не придирайтесь к роду. Использую слово муж.рода "наследник".
|19/01/22 08:30
Евгений Осычнюк > Наследник.
18/01/22 16:26
А до чого тут частини, не розумію?
|18/01/22 17:30
Наследник. > Yuri Loktionoff
18/01/22 17:15
Я просто изложил определенные факты для понимания сути. Но вопрос по исковым требованиям. Он в силе.
|18/01/22 17:15
Yuri Loktionoff > Наследник.
18/01/22 16:26
"спадкоємцю надано судом додатковий строк для подачі заяви про прийняття спадщини. Заяву подано нотаріусу. Але поки судились, інший спадкоємець оформив спадщину на себе, і перед смертю передарував своєму сину". Простые соображения подсказывают, что: (1) если судились, то должны были позаботиться об обеспечении исполнения судебного решения и привлечь к участию в судебном разбирательстве "іншого спадкоємця"; (2) если "інший спадкоємець", зная о судебном разбирательстве, подарил своему сыну 1/2 часть наследства / дома, то он поступил неправильно и, соответственно, такую сделку, скорее всего, можно каким-то образом поставить под сомнение; (3) если вы, до того как соберётесь с мыслями и вчините иск, не обеспечите будущее требование, "сын" вполне может продать дом, и тогда у вас появятся дополнительны трудности. По всей видимости в любом случае вы можете рассчитывать на какие-то деньги, а наследство / дом может физически перестать существовать. Может лучше сразу начать с денег, если только это не "родовое гнездо" или чего там ещё.
|18/01/22 16:26
Наследник.
Як сформулювати позовні вимоги по спадщині, яку вже передарували?
Обставини: спадкоємцю надано судом додатковий строк для подачі заяви про прийняття спадщини. Заяву подано нотаріусу. Але поки судились, інший спадкоємець оформив спадщину на себе, і перед смертю передарував своєму сину.
ПИтання по вимогах:
1) Чи потрібно ставити питання про визнання частково недійсним свідоцтва на спадщину (в 1/2 частині).
2) Чи потрібно ставити питання про визнання частково недійсним договору дарування (в 1/2 частині)
3) Чи потрібно ставити питання про визнання права власності на 1/2 частину будинку
4) Чи потрібно ставити питання про витребування майна: по ст.387 ЦК та/чи по ст.388 ч.3 ЦК
Схожі ситуації бачив на форумі, але важко знайти та і практика міняється...Дякую за думки.