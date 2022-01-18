Як сформулювати позовні вимоги по спадщині, яку вже передарували?

19/01/22 11:55 Наследник. > Yuri Loktionoff 19/01/22 11:30

"моему наследнику (невестке - жене умершего) суд дал дополнительный срок на принятие наследства": вам самому не смешно, - жена умершего получает дополнительный срок для принятия наследства (часть третья статьи 1268 Гражданского кодекса Украины). (c)



Вы цепляетесь к фактическим обстоятельствам дела на ранних стадиях. Да, там были косяки, но есть уже итог, который я изложил. Невестка хочет предъявить иск к шурину. Прошу форумчан изложить свои мысли. Вот и всё.



По поводу смешно. Вы меня пытаетесь на чём-то поймать. Ещё раз по фактам: Умер наследодатель. 2 Наследника: мать и жена. Мать приняла наследство. Жена не приняла, в том числе и по ст.1268 ч.3 ЦК, так как была прописана в другом месте (попутно вопрос к Вам: что тут смешного?) Жене суд дал дополнительный срок на принятие наследства по ч.3 ст.1272 ЦК. Она приняла наследство, подав нотариусу заявление о принятии наследства и перераспределении наследства по ст.1280 ЦК. Нотариус отказал в связи со смертью наследника-матери. В процессе подготовки иска выяснилось по реестру, что мать подарила дом другому сыну перед смертью. Да, это и есть главный косяк по делу: не привлекли ответчиком этого сына. Но я же не спрашиваю в теме как помочь сыну. И коню понятно, что обжаловать решение суда. Меня интересует не истина и справедливость как субъективные категории, а исковые требования невестки к сыну.

Буду благодарен за Ваши мысли.

