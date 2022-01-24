Обжалование решений миграционной службы

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24/01/22 17:21 Дальше > Ksenija 24/01/22 16:56

Даааааааа, сумбур ещё тот...

Как юристу-хозяйственнику, который сейчас занимается "частным извозом" могу посоветовать как на этой теме заработать деньги:

1) мысль обжаловать отказ правильная

2) можно попробовать обеспечение иска - чтобы не выгнали

3) чтобы "выгнать" вероятно нужно отдельное решение, которое можно тоже обжаловать

4) обеспечить второй иск возможно не успеете даже технически: чемодан-вокзал-Афганистан...

5) как только появится п.3 - немедленно обратиться по п.39 Регламента ЕСПЧ по эл.почте о запрете высылки



24/01/22 16:56 Ksenija > Дальше 24/01/22 16:27

та же история и со скосуванням посвидки. они так будут путешествовать туда-обратно всю жизнь.

допустим, выехал иностранец, которому отказали в выдаче посвидки на временное проживание по браку/учебе.

ему опять визу оформлять? а с посвидкой он имел бы право въехать по посвидке. как же восстановить нарушенное право? ведь вокруг мигр сл мноооого фирм сидят, и ездить придется часто, дай им волю.



24/01/22 16:52 Ksenija > Дальше 24/01/22 16:27

а смысл тогда обжаловать? право есть, но смысла обжалования нет? да и лишается иностранец права присутствовать при расмотрении дела.

но главное - смысл? скасовали, отказ незаконный. как возобновить нарушенные права?



24/01/22 16:27 Дальше > Ksenija 24/01/22 16:03

Дааа, не хотел бы я иметь Вас за адвоката.

Где написано, что обращение в суд автоматически даёт какие-то права ( на проживание, запрет выдворения и т.д.)? Есть такое? Значит есть. Нет? Значит нет.





24/01/22 16:03 Ksenija > Дальше 24/01/22 15:36

обжалуется = легальное проживание?

значит проживать во время обжалования отказа в продлении вида на жительство - єто нарушение?

или все же он имел право проживания на период обжалования? это прямо не указано в законе (в отличии, подозреваю, иных стран).

или только обжалование повернення дает право на проживание? но и это прямо не указано.

или период обжалования отказа не дает право на проживание, а вот когда обжалует принудительное повернення - то право легального проживания возобновится (через время, получается)?



24/01/22 15:36 Дальше > Ksenija 24/01/22 15:15

Что значит пробел? В цитируемой статье указано, что должно быть отдельное решение про "повернення", которое обжалуется отдельно ч.4.



24/01/22 15:15 Ksenija > Дальше 24/01/22 15:09



Стаття 26.

1. Іноземець або особа без громадянства можуть бути примусово повернуті в країну походження або третю країну, якщо їх дії порушують законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства або суперечать інтересам забезпечення національної безпеки України чи охорони громадського порядку ... за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції ... з подальшим повідомленням протягом 24 годин прокурору про підстави прийняття такого рішення. а вот не известно. пробел. следует ли понимать, что иностранец уже не имеет права проживания (нарушает законодательство о статусе...) или обжалование дает ему право проживания. и какой смысл уведомлять об єтом прокурора? здесь дырка на дырке.Стаття 26.1. Іноземець або особа без громадянства можуть бути примусово повернуті в країну походження або третю країну, якщо їх дії порушують законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства або суперечать інтересам забезпечення національної безпеки України чи охорони громадського порядку ... за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції ... з подальшим повідомленням протягом 24 годин прокурору про підстави прийняття такого рішення. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]



24/01/22 15:09 Дальше > Ksenija 24/01/22 14:51

...а что должны делать гос.органы, если он этого не сделает



24/01/22 14:51 Ksenija > Дальше 24/01/22 14:40

они ничего не должны делать.

иностранец должен в 7-дневный срок выписаться и сдать посвидку на временное проживание и выехать.



24/01/22 14:40 Дальше > Ksenija 24/01/22 14:03

То что отказались продлить проживание, понятно. Дальше много букв.

Опишите, что органы гос. должны делать дальше. Возможно там и есть ответ.

