Принять на работу ФОПа

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Трудовые правоотношения
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25/01/22 14:47  Probably > Ksenija    25/01/22 14:44Дерево
нет, что-то одно, условно на работу пришел человек, который уже ФЛП, по истечению испытательного срока, как его оформлять, если как ФЛП - бухгалтерия нервничает за налоги

25/01/22 14:47  KsenijaОтправить письмо > Probably    25/01/22 14:10Дерево
Вы хотите оформить и ГПД с ФОП и тр дог с ФЛ? или только одно из двух? одно из двух можно в любом случае.

25/01/22 14:44  KsenijaОтправить письмо > Probably    25/01/22 14:10Дерево
Ві хотите оформить и ГПД с ФОП и трудово

25/01/22 14:10  Probably > ОК АКА Олюня    25/01/22 14:01Дерево
Если ФЛП будет на предприятии выполнять те же функции, которые указаны в его видах деятельности, может ли быть он оформлен как ФЛ по трудовому договору или нужно оформлять по ГПД? ;)

25/01/22 14:07  Probably > ОК АКА Олюня    25/01/22 13:59Дерево
совпадает

25/01/22 14:01  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Probably    25/01/22 13:53Дерево
Варто сказати, що тільки для вас це відкриття Америки ;)

25/01/22 13:59  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Probably    25/01/22 13:49Дерево
Я такого не говорила, это вы сами придумали.
Если деятельность ФЛП не совпадает с труд функцией, то с Ивановым-фл может быть трудовой, а с Ивановым-флп - договор работ/услуг

25/01/22 13:53  Probably > ОК АКА Олюня    25/01/22 13:30Дерево
Вapтo cкaзaти, щo мoжнa yклaдaти дoгoвіp із ФОП нa викoнaння poбіт чи нaдaння пocлyг, який yжe пpaцює нa підпpиємcтві пo тpyдoвoмy дoгoвopy. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

25/01/22 13:49  Probably > ОК АКА Олюня    25/01/22 13:30Дерево
т.е. трудовой договор оформить с ФЛП просто как с ФЛ нельзя? а если работодатель не знал, что ФЛ является ФЛП, или в принципе можно составить договор ГПХ?

25/01/22 13:30  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Probably    25/01/22 12:54Дерево
Трудовой договор всегда и только с ФЛ, а не с ФЛП

25/01/22 12:54  Probably   Дерево
Добрый день! Есть обычная ООШка, и есть обычный ФЛП, с видами деятельности, которые будет воплощать в жизнь также и на работе в ООШке, возник вопрос - как лучше его оформить?
По трудовому договору или договору на оказание услуг? (Последний вариант нежелателен для ФОПа по каким-то личным причинам).
А если трудовой договор, то оформляем как физлицо НЕ предпринимателя?
Какие плюсы/минусы /риски для предприятия могут быть?
Спасибо)

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