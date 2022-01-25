Принять на работу ФОПа

нет, что-то одно, условно на работу пришел человек, который уже ФЛП, по истечению испытательного срока, как его оформлять, если как ФЛП - бухгалтерия нервничает за налоги

Вы хотите оформить и ГПД с ФОП и тр дог с ФЛ? или только одно из двух? одно из двух можно в любом случае.

Если ФЛП будет на предприятии выполнять те же функции, которые указаны в его видах деятельности, может ли быть он оформлен как ФЛ по трудовому договору или нужно оформлять по ГПД? ;)

Я такого не говорила, это вы сами придумали. Если деятельность ФЛП не совпадает с труд функцией, то с Ивановым-фл может быть трудовой, а с Ивановым-флп - договор работ/услуг

т.е. трудовой договор оформить с ФЛП просто как с ФЛ нельзя? а если работодатель не знал, что ФЛ является ФЛП, или в принципе можно составить договор ГПХ?