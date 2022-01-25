Принять на работу ФОПа

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|25/01/22 14:47
Probably > Ksenija
25/01/22 14:44
нет, что-то одно, условно на работу пришел человек, который уже ФЛП, по истечению испытательного срока, как его оформлять, если как ФЛП - бухгалтерия нервничает за налоги
|25/01/22 14:47
Ksenija > Probably
25/01/22 14:10
Вы хотите оформить и ГПД с ФОП и тр дог с ФЛ? или только одно из двух? одно из двух можно в любом случае.
|25/01/22 14:44
Ksenija > Probably
25/01/22 14:10
Ві хотите оформить и ГПД с ФОП и трудово
|25/01/22 14:10
Probably > ОК АКА Олюня
25/01/22 14:01
Если ФЛП будет на предприятии выполнять те же функции, которые указаны в его видах деятельности, может ли быть он оформлен как ФЛ по трудовому договору или нужно оформлять по ГПД? ;)
|25/01/22 14:07
Probably > ОК АКА Олюня
25/01/22 13:59
совпадает
|25/01/22 14:01
ОК АКА Олюня > Probably
25/01/22 13:53
Варто сказати, що тільки для вас це відкриття Америки ;)
|25/01/22 13:59
ОК АКА Олюня > Probably
25/01/22 13:49
Я такого не говорила, это вы сами придумали.
Если деятельность ФЛП не совпадает с труд функцией, то с Ивановым-фл может быть трудовой, а с Ивановым-флп - договор работ/услуг
|25/01/22 13:53
Probably > ОК АКА Олюня
25/01/22 13:30
|25/01/22 13:49
Probably > ОК АКА Олюня
25/01/22 13:30
т.е. трудовой договор оформить с ФЛП просто как с ФЛ нельзя? а если работодатель не знал, что ФЛ является ФЛП, или в принципе можно составить договор ГПХ?
|25/01/22 13:30
ОК АКА Олюня > Probably
25/01/22 12:54
Трудовой договор всегда и только с ФЛ, а не с ФЛП
|25/01/22 12:54
Probably
Добрый день! Есть обычная ООШка, и есть обычный ФЛП, с видами деятельности, которые будет воплощать в жизнь также и на работе в ООШке, возник вопрос - как лучше его оформить?
По трудовому договору или договору на оказание услуг? (Последний вариант нежелателен для ФОПа по каким-то личным причинам).
А если трудовой договор, то оформляем как физлицо НЕ предпринимателя?
Какие плюсы/минусы /риски для предприятия могут быть?
Спасибо)