Колізія в постанові КМУ

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28/01/22 16:21 lyk > dervish 28/01/22 16:10

ще є чимало наказів міністерств, які у такий спосіб "впроваджують"

як приклад, наказ Мінекономіки від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників..." опублікований 20.04.2021 р. згідно п.5 "Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 січня 2021 року,..." )



28/01/22 16:03 lyk > dervish 28/01/22 15:57

є таке, але не у нас) Стаття 52. Набрання чинності актами Кабінету Міністрів України

1. Постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування.



28/01/22 15:57 dervish > lyk 28/01/22 15:53

Стаття 58 Конституції України. "Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі"



28/01/22 15:53 lyk > dervish 28/01/22 15:30

"Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2022 року"

таке у січневих постановах Уряду пишуть не перший рік, і застосовують з 01 січня...

як приклад, кожен рік для держслужби переглядають посадові оклади, але щороку із запізненням, і дописують "застосовується з 1 січня 2022 року" така вже нормотворчість)



28/01/22 15:24 lyk > Katya Sardanova 28/01/22 11:53

яка ж це колізія. Просто змінили показник ліміту стипендіатів. Тепер буде їх трохи більше з 1 січня 2022 року)

