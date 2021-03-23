Колізія в постанові КМУ

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|28/01/22 16:27
dervish > lyk
28/01/22 16:21
як може діяти НПА датований, наприклад, березнем 2021 р. до березня 2021 р.?
|28/01/22 16:21
lyk > dervish
28/01/22 16:10
ще є чимало наказів міністерств, які у такий спосіб "впроваджують"
як приклад, наказ Мінекономіки від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників..." опублікований 20.04.2021 р. згідно п.5 "Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 січня 2021 року,..." )
|28/01/22 16:10
dervish > lyk
28/01/22 16:03
"з дня їх офіційного опублікування" - іншого не передбачено нашою постановою
|28/01/22 16:03
lyk > dervish
28/01/22 15:57
є таке, але не у нас) Стаття 52. Набрання чинності актами Кабінету Міністрів України
1. Постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування.
|28/01/22 15:57
dervish > lyk
28/01/22 15:53
Стаття 58 Конституції України. "Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі"
|28/01/22 15:53
lyk > dervish
28/01/22 15:30
"Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2022 року"
таке у січневих постановах Уряду пишуть не перший рік, і застосовують з 01 січня...
як приклад, кожен рік для держслужби переглядають посадові оклади, але щороку із запізненням, і дописують "застосовується з 1 січня 2022 року" така вже нормотворчість)
|28/01/22 15:30
dervish > Katya Sardanova
28/01/22 11:53
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування. 01.01.22 - не застосовується.
|28/01/22 15:24
lyk > Katya Sardanova
28/01/22 11:53
яка ж це колізія. Просто змінили показник ліміту стипендіатів. Тепер буде їх трохи більше з 1 січня 2022 року)
|28/01/22 11:53
Katya Sardanova
Колеги, підкажіть як зрозуміти рішення Кабміну ?
Від 26.01.2022 року.Внести зміну до пункту 13 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 “Питання стипендіального забезпечення” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1871; 2017 р., № 4, ст. 151; 2021 р., № 72, ст. 4550, № 96, ст. 6183), замінивши в другому реченні абзацу сімнадцятого слова і цифри “(у діапазоні від 35 до 40)” словами і цифрами “(у діапазоні від 40 до 45)”.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування(але ще не опублікована) та застосовується з 1 січня 2022 року.