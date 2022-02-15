Структурні підрозділи зі статусом юридичної особи приватного права

Дійсно, за рішенням Уряду функціоновані Державна податкова служба України та Державна митна служба України у форматі двох єдиних юридичних осіб: було ліквідовано юрособи - територіальні органи ДПС та Держмитслужби та утворено відокремлені підрозділи (без статусу юридичних осіб). Натомість щодо існуючих сільських, селищних, міських рад та місцевих держадміністрацій до сьогодні не приймалися рішення про функціонування сільської, селищної, міської ради та місцевої держадміністрації за моделлю єдиної юридичної особи, а отже, виконавчі комітети та інші структурні підрозділи у багатьох сільських, селищних, міських радах та місцевих держадміністраціях залишаються юридичними особами нарівні з самими головними організаціями.

15/02/22 16:24 Евгений Осычнюк > Vlad26t 15/02/22 16:05

Ніякої "екстраполяції" тут не треба. У юрособ публічного права слово "підрозділи" суто функціональне, і прямо не пов"язане із юридичним статусом. Наприклад, ДПС навіть на рівні районів колись були юрособами, і водночас вважались "підрозділами". А тепер навіть ГУ в областях не мають статусу юридичної особи, але функціонально нічого не змінилось. Це пов"язано з тим, що орган влади (незалежно від юридичного статусу) у відносинах з іншими особами виступає від імені держави. З юрособами приватного права дещо інше, їх юридичний статус чітко визначений законом, і одна юридична особа не може біти "підрозділом" іншої, тому що виступає у відносинах з третіми особами виключно від свого імені, а не від імені держави.

