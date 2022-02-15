Структурні підрозділи зі статусом юридичної особи приватного права

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|15/02/22 16:39
Vlad26t > Евгений Осычнюк
15/02/22 16:24
Дійсно, за рішенням Уряду функціоновані Державна податкова служба України та Державна митна служба України у форматі двох єдиних юридичних осіб: було ліквідовано юрособи - територіальні органи ДПС та Держмитслужби та утворено відокремлені підрозділи (без статусу юридичних осіб). Натомість щодо існуючих сільських, селищних, міських рад та місцевих держадміністрацій до сьогодні не приймалися рішення про функціонування сільської, селищної, міської ради та місцевої держадміністрації за моделлю єдиної юридичної особи, а отже, виконавчі комітети та інші структурні підрозділи у багатьох сільських, селищних, міських радах та місцевих держадміністраціях залишаються юридичними особами нарівні з самими головними організаціями.
|15/02/22 16:24
Евгений Осычнюк > Vlad26t
15/02/22 16:05
Ніякої "екстраполяції" тут не треба. У юрособ публічного права слово "підрозділи" суто функціональне, і прямо не пов"язане із юридичним статусом. Наприклад, ДПС навіть на рівні районів колись були юрособами, і водночас вважались "підрозділами". А тепер навіть ГУ в областях не мають статусу юридичної особи, але функціонально нічого не змінилось. Це пов"язано з тим, що орган влади (незалежно від юридичного статусу) у відносинах з іншими особами виступає від імені держави. З юрособами приватного права дещо інше, їх юридичний статус чітко визначений законом, і одна юридична особа не може біти "підрозділом" іншої, тому що виступає у відносинах з третіми особами виключно від свого імені, а не від імені держави.
|15/02/22 16:05
Vlad26t > AM
15/02/22 11:18
Якщо взяти юрособи публічного права, то такими є не лише місцеві держадміністрації та сільські, селищні, міські ради, але і їхні деякі структурні підрозділи (надання чи ненадання статусу юрособи визначається рішенням компетентного органу). У моєму питанні йде мова про екстраполяцію на комерційну юрособу - підприємство, що згідно з ч. 1, 2 ст. 64 ГКУ може визначати структурні підрозділи, але про можливість набуття статусу юросіб для підрозділів не згадується. А от ч. 4 ст. 64 ГКУ прописує, що відокремлені підрозділи не мають статусу юросіб.
|15/02/22 11:18
AM > Vlad26t
15/02/22 08:38
Тут надо определиться, либо "юридична особа", либо "підрозділ" (юридичної особи).
А то, что в некоторых законах написана глупость, связано с тем, что в головних комитетах ВРУ по этим законам (когда они еще были законопроектами) сидят депутаты - не юристы, в отличие от комитета, ответственного за ЦК
|15/02/22 10:34
черниговский > Vlad26t
15/02/22 08:38
ЦКУ, Стаття 109. Виділ
1. Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.
|15/02/22 08:38
Vlad26t
Чи можна надавати виробничим та функціональним невідокремленим структурним підрозділам комерційної організації (підприємства/госптовариства) статус юридичної особи приватного права?
У некомерційних організаціях, до прикладу ОМС, місцеві держадміністрації, громадські формування, у передбачених законом та статутом (рішенням органу влади) випадках статус юридичної особи публічного або приватного права відповідно може бути наданий не лише головній юрособі, але й структурним підрозділам і навіть відокремленим підрозділам (територіальні осередки ГО/політпартій).