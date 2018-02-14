Докази передання готівкової валюти юридичній особі

17/02/22 19:21 Ликвидатор

Є підписаний договір позики, за яким фізособа надає юрособі позику в сумі 25000 дол.

Крім того, є підписаний акт приймання-передачі 25000 дол. за цим договором.

Насправді гроші не передавались, чому склали такі документи довго пояснювати.



Позикодавець уклав з іншою фізособою договір відступлення права вимоги і новий кредитор звернувся з позовом до юрособи про стягнення позики, 3% річних та пені.



У відзиві ми вказали, що гроші насправді не передавались.

Посилались на висновки, викладені у постановах Верховного Суду від 25.03.2020 року у справі № 569/1646/14-ц (провадження № 61-5020св18), від 12.06.2020 року у справі № 169/506/17 (провадження № 61-37213св18), від 10.02.2021 року у справі № 489/3688/15-ц (провадження № 61-18912св19), від 26.05.2021 року у справі № 758/8022/14-ц (провадження № 61-14173св20), які полягають в тому, що факт отримання та повернення коштів готівкою у відносинах з юридичною особою повинен підтверджуватись прибутковими та видатковими касовими ордерами.



Зокрема:

- «суди зобов`язані перевірити, чи наявні відповідні докази внесення грошових коштів у касу підприємства чи зарахування на рахунок юридичної особи.

Укладаючи угоду з юридичною особою, позивач мала передбачати, що стосовно юридичних осіб діють спеціальні правила обліку та прийняття грошових коштів від інших осіб, зокрема й фізичних, що дотримані не були";

- "установивши, що позивачем до суду не надано доказів, що грошові кошти отримані ТОВ «Будинок тканин», від імені якого на підставі довіреності діяв Гридасов С.О., на підставі договору безпроцентної позики № 14/09-01 були оформлені первинними бухгалтерськими документами, які відображають реальність даної операції щодо їх отримання саме товариством, суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку про відмову у задоволенні позову».



Також подали зустрічний позов про визнання недійсним договору відступлення, в якому вказуємо, що фізична особа не може набути право вимоги за валютною позикою.

Посилаємся на висновки, викладені у постановах Великої Палати від 31.10.2018 року у справі № 465/646/11 (провадження № 14-222цс18) та від 10.11.2020 року у справі № 638/22396/14-ц (провадження № 14-16цс20) що такі договори мають ознаки факторингу, та у постановах Верховного Суду від 14.02.2018 року у справі № 756/668/15-ц (провадження № 61-153св18), від 16.12.2020 року у справі № 461/2900/11 (провадження № 61-2309св18) та від 20.01.2021 року у справі № 1512/1742/2012 (провадження № 61-12778св19) щодо необхідності ліцензії на валютні операції.

Тут позиція слабкіша, бо у тих справах інші відносини, не позика, а кредит.



Суд першої інстанції відмовив у задоволенні зустрічного позову, первісний позов частково задовольнив, стягнув з юрособи 25000 дол. позики, 2250 дол. 3% річних та пеню за 1 рік.



Апеляційну скаргу обгрунтували тими ж запереченнями і тим, що суд не врахував висновки Верховного Суду щодо допустимих та достовірних доказів внесення готівки в касу підприємства.



Також вказали, що усі розрахунки за валютними операціями суб’єкти господарювання проводять через відкриті в банку рахунки в іноземній валюті, тому юридична особа не спроможна виконати зобов’язання перед фізичною особою - резидентом за договором позики у валюті.

По-перше, банк не має права купувати валюту суб’єктам господарювання для видачі або повернення позики резидентові (п. 56 Положення № 5 «Про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті»).

По-друге, особливості здійснення операцій позики (поворотної фінансової допомоги) в іноземній валюті для суб’єктів господарювання врегульовані тільки щодо договорів з нерезидентами (розділ VII Положення № 5).

По-третє, операції видачі резидентові/отримання від резидента позики в іноземній валюті не значаться в числі дозволених до проведення з поточного рахунку в іноземній валюті суб’єктів господарювання - резидентів (юридичних осіб та ФОП) (пп. 109, 113 Положення № 5).



Цікавлять думки колег стосовно описаної ситуації, корисні поради та додаткова судова практика.

Бо, якщо програємо й апеляційну інстанцію, то надії на Верховний Суд стануть примарними.

