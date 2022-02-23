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Квартиру в оренду - виключно через ріелтора? темы | последние сообщения | расширенный поиск | участники | правила | FAQ | список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

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23/02/22 17:57 VP_Son



Тепер, вони хочуть, щоб ми з вами здавали чи знімали и житло виключно через рієлтора.



Коли чиновник розпоряджається майном громадян, то це прийнято називати «комунізм». А коли цим хоче займатись українська влада, то це реформи.



Ще два роки тому «слуги» взялись регулювати ріелторську діяльність. У них народився законопроєкт 3618. Його мета — позбавити власників нерухомості права розпоряджатись своїм майном. Якби ми жили в Спарті, то цей законопроєкт скинули б зі скелі, а заодно й авторів. Але ми живемо в Україні. І цей законопроєкт можуть проголосувати вже завтра.



У чому зрада?



Депутати хочуть, щоб відтепер українці могли здавати житло ВИКЛЮЧНО через ріелтора. Тобто звичайний власник має уповноважувати якусь приватну особу, тому що так цього захотіли депутати Слуги народу. А звичайний студент змушений буде платити комісію невідомому чуваку, тому партія влади дбає про економічний добробут українців.



Насправді — ні.



Щоб взяти ринок під контроль депутати придумали новий орган. Він буде називатись «Національна федерація фахівців у сфері ріелторської діяльності». Орган буде вирішувати буквально все і «здати хату» без участі цього породження хворої депутатської уяви буде неможливо. Федерація задумана як об'єднання професійних ріелторів, які ніби мають самі себе регулювати. По факту — це ще один тупий та брутальний спосіб змусити українців платити якомусь посереднику, а не один одному.



Федерація буде держателем Єдиної інформаційної бази даних у сфері ріелторської діяльності. Це як «майданчики Яценка». Електронна платформа, яка буде монополією у сфері ріелторських послуг. Саме там треба реєструвати кожен договір. А ще — внести інформацію про ваш об'єкт нерухомості. Платформа за законом має бути безкоштовною, а підтримувати її роботу будуть люди на громадських засадах. Це відкрита дорога для мутних чортів, які захоплять майданчик і будуть забирати ріелторський ринок під себе. Держава наче свідомо створює систему, яку буде неможливо захистити від корупціонерів та рішал.



Простим людям здати житло буде вкрай проблематично. Бо депутати змусять їх реєструватись на майданчику та проводити кожен договір через ріелторів. На додачу, законопроєкт передбачає збір надмірної кількості дозвільних документів. А це завжди сумно, бо отримувати потрібні папірці можна тижнями. Це просто не потрібний українським громадянам геморой.

Крім того, законопроєкт про ринок ріелторських послуг — це ще й порушення Конституції. Обов’язковість отримання рієлторських послуг порушує право власника щодо вільного володіння, користування та розпорядження своїм майном на власний розсуд. Хоча коли «слуги» зважали на головний закон?



Крім простих громадян від цього корупційного законопроєкту постраждають і самі ріелтори, оскільки законом штучно створюється організація, яка буде вирішувати, хто має право надавати послуги, а хто ні. Це традиційно стане джерелом корупції та неправомірної вигоди для вузького кола осіб.



Позиція Демократичної Сокири щодо законопроєкту №3618 «Про ріелторську діяльність»:



1. Будь-які професії мають право на самоорганізацію та саморегулювання. Саморегулювання має відбуватися на добровільних засадах, а не у вигляді примусу у випадку, коли неналежне виконання своєї роботи несе істотні ризики здоров’ю, майну чи свободі громадян.



2. Ринок таких послуг є висококонкурентним і сама конкуренція суб’єктів ринку та їх організацій веде до покращення умов та якості послуг для кінцевого споживача.



3. У законопроекті неправильним чином відображається роль ріелторів в правочинах, що супроводжують винайм чи купівлю майна.



4. Створення нового органу («Федерації») в рамках штучного об’єднання громадян містить виключно корупційні ризики і ніяк не пов’язане з розвитком професії.



5. Закон приймати не можна.



Щиро Ваша, Демократична Сокира

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Війна війною, але для депутатів просувати всяку дічь — це святеТепер, вони хочуть, щоб ми з вами здавали чи знімали и житло виключно через рієлтора.Коли чиновник розпоряджається майном громадян, то це прийнято називати «комунізм». А коли цим хоче займатись українська влада, то це реформи.Ще два роки тому «слуги» взялись регулювати ріелторську діяльність. У них народився законопроєкт 3618. Його мета — позбавити власників нерухомості права розпоряджатись своїм майном. Якби ми жили в Спарті, то цей законопроєкт скинули б зі скелі, а заодно й авторів. Але ми живемо в Україні. І цей законопроєкт можуть проголосувати вже завтра.У чому зрада?Депутати хочуть, щоб відтепер українці могли здавати житло ВИКЛЮЧНО через ріелтора. Тобто звичайний власник має уповноважувати якусь приватну особу, тому що так цього захотіли депутати Слуги народу. А звичайний студент змушений буде платити комісію невідомому чуваку, тому партія влади дбає про економічний добробут українців.Насправді — ні.Щоб взяти ринок під контроль депутати придумали новий орган. Він буде називатись «Національна федерація фахівців у сфері ріелторської діяльності». Орган буде вирішувати буквально все і «здати хату» без участі цього породження хворої депутатської уяви буде неможливо. Федерація задумана як об'єднання професійних ріелторів, які ніби мають самі себе регулювати. По факту — це ще один тупий та брутальний спосіб змусити українців платити якомусь посереднику, а не один одному.Федерація буде держателем Єдиної інформаційної бази даних у сфері ріелторської діяльності. Це як «майданчики Яценка». Електронна платформа, яка буде монополією у сфері ріелторських послуг. Саме там треба реєструвати кожен договір. А ще — внести інформацію про ваш об'єкт нерухомості. Платформа за законом має бути безкоштовною, а підтримувати її роботу будуть люди на громадських засадах. Це відкрита дорога для мутних чортів, які захоплять майданчик і будуть забирати ріелторський ринок під себе. Держава наче свідомо створює систему, яку буде неможливо захистити від корупціонерів та рішал.Простим людям здати житло буде вкрай проблематично. Бо депутати змусять їх реєструватись на майданчику та проводити кожен договір через ріелторів. На додачу, законопроєкт передбачає збір надмірної кількості дозвільних документів. А це завжди сумно, бо отримувати потрібні папірці можна тижнями. Це просто не потрібний українським громадянам геморой.Крім того, законопроєкт про ринок ріелторських послуг — це ще й порушення Конституції. Обов’язковість отримання рієлторських послуг порушує право власника щодо вільного володіння, користування та розпорядження своїм майном на власний розсуд. Хоча коли «слуги» зважали на головний закон?Крім простих громадян від цього корупційного законопроєкту постраждають і самі ріелтори, оскільки законом штучно створюється організація, яка буде вирішувати, хто має право надавати послуги, а хто ні. Це традиційно стане джерелом корупції та неправомірної вигоди для вузького кола осіб.Позиція Демократичної Сокири щодо законопроєкту №3618 «Про ріелторську діяльність»:1. Будь-які професії мають право на самоорганізацію та саморегулювання. Саморегулювання має відбуватися на добровільних засадах, а не у вигляді примусу у випадку, коли неналежне виконання своєї роботи несе істотні ризики здоров’ю, майну чи свободі громадян.2. Ринок таких послуг є висококонкурентним і сама конкуренція суб’єктів ринку та їх організацій веде до покращення умов та якості послуг для кінцевого споживача.3. У законопроекті неправильним чином відображається роль ріелторів в правочинах, що супроводжують винайм чи купівлю майна.4. Створення нового органу («Федерації») в рамках штучного об’єднання громадян містить виключно корупційні ризики і ніяк не пов’язане з розвитком професії.5. Закон приймати не можна.Щиро Ваша, Демократична Сокира

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