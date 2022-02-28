Выезд за границу граждан Украины старше 18 лет

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|2/03/22 17:27
hustlethugger > ОК АКА Олюня
2/03/22 10:54
Вибачте за можливо не розумне питання. 2 місяці тому мені виполнилося 18 років, я ще навчаюся у технікумуі. Маю я право на виїзд з країни?
|2/03/22 10:54
ОК АКА Олюня > decisionmaker
2/03/22 09:44
я би підстрахувалася дозволом воєнкому. або той же воєнком скаже, що йому такий дозвіл не потрібен
|2/03/22 09:44
decisionmaker > 1625
2/03/22 08:12
Колеги перепрошую, що повторююсь.
Чи правильно я розумію, що студенти (юнаки) денної форми навчання, яким випвнилось 18 - але не виповнилось 23, все ж таки мають право на виїзд закордон під час мобілізації ?
|2/03/22 08:12
1625 > ОК АКА Олюня
2/03/22 01:31
Тоді чому Ви спираєтесь на ЗУ Про мобілізацію, який вводить необхідність не змінювати місце перебування, водночас звільняючи студента від мобілізації (рахуємо виводячи з під дії цього ЗУ), і ігноруєте відсутність обмежень на виїзд відповідно до ЗУ Про перетин кордону?
Взагалі и є відповідь -хто і на якій законній підставі ввів обмеження 18-60??
Ні в ЗУ Про військовий стан, ні в Указі ПУ цього немає.
|2/03/22 01:31
ОК АКА Олюня > 1625
1/03/22 22:22
кожен закон для різних випадків. не можна по закону про багатодітних узагальнювати закон про мобпідготовку та порядок перетину кордону
|1/03/22 22:22
1625 > ОК АКА Олюня
1/03/22 21:35
1.Є закон Про порядок перетину державного кордону, ст. 6 містить підстави для обмеження виїзду за кордон. Наприклад допуск до держави таємниці чи аліменти. Але не отримання дозволу воєнкому на зміну місця перебування -відсутнє.
2. Навіть якщо так -чому у переліку випадків вказують наприклад самостійне виховання 2х дітей, чи наявність 3х неповнолітніх? Звідки взагалі у всіх роз’ясненнях ці винятки-схоже вони повністю повторюють винятки щодо мобілізації, у т.ч. щодо студента.
3. Найголовніше -на якій підставі ДПС заявляє про неможливість перетину 18-60, авжеж має бути закон. Вчора ДПС не перевіряла чи є у призовника дозвіл на зміну місця перебування..
Дякую за допомогу!)
|1/03/22 21:35
ОК АКА Олюня > 1625
1/03/22 21:15
Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (частина 6 статті 22) забороняє громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації змінювати місце проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті (віськового комісара).
|1/03/22 21:15
1625 > lyk
28/02/22 19:44
Закон 3545
Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:
здобувачі фахової передвищої та вищої освіти
Тобто ця дитина все ж може виїхати, хоч і більше 18 років?
Я також не бачу -хто саме і на якій підставі наклав взагалі заборону 18-60? Бачу лише всі посилаються на пост ДПС у соцережі.
|28/02/22 20:52
ОК АКА Олюня > 1625
28/02/22 19:57
+ перечень форумов слева на мониторе, в т.ч. Пересечение границы / Таможня.
ваша тема перенесена туда.
|28/02/22 20:43
ОК АКА Олюня > 1625
28/02/22 19:57
|28/02/22 20:21
ОК АКА Олюня > 1625
28/02/22 19:57
значить, не самостійно. навіть коли розлучені, це не означає, що самостійно
|28/02/22 19:57
1625 > lyk
28/02/22 19:44
А що означає -самостійно виховує? Якщо матір є, але не живе з ними, хоч розлучення і не оформлене.
|28/02/22 19:56
1625 > ОК АКА Олюня
28/02/22 19:41
Спасибо, сорри за опечатку)
|28/02/22 19:44
lyk > 1625
28/02/22 18:49
"очник" студент включається до складу багатодітної сім’ї до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, і таке стосується виключно для визначення та надання пільг багатодітній сім'ї, а також в окремих питаннях соціального захисту таких осіб...
щодо виїзду за кордон Закон 3543 визначає чітко - чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років або чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років... не має колізії...
|28/02/22 19:41
ОК АКА Олюня > 1625
28/02/22 18:49
если ваше "очернив выш" значит очный, а не вечерний (вычитывать надо до публикации), то, имхо, можете ехать, только запаситесь копиями всех доков про многодетность и учебу.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації
Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:
...
жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі жінки та чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);
...
Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:
здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;... [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону дитинства
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
Стаття 1. Визначення термінів
...
багатодітна сім’я - сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, - до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років; [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
|28/02/22 18:49
1625 > ОК АКА Олюня
28/02/22 16:49
Один из которых проступил на очернив выш.
|28/02/22 18:48
1625 > ОК АКА Олюня
28/02/22 16:49
Не все 18-60 не выездные. В частности многодетные с детьми до 18. Вот коллизия, что многодетность продлевается, если ребёнок после 18 поступает именно на очное обучение.
Отсюда и вопрос, если отец вывозит сам таких детей.
|28/02/22 16:49
ОК АКА Олюня > 1624
28/02/22 16:25
верно, мужчины от 18 до 60 невыездные
|28/02/22 16:25
1624
Подскажите, может ли отец вывести своих троих детей, одному из которых старше 18, но студент универа. Мать готова дать нотариальное согласие, из Украины не выезжает.
Думаю наверное-ни отца ни студента не выпустят сейчас, верно?