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Пересечение границы / Таможня
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Выезд за границу граждан Украины старше 18 лет
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2/03/22 17:27  hustlethuggerОтправить письмо > ОК АКА Олюня    2/03/22 10:54Дерево
Вибачте за можливо не розумне питання. 2 місяці тому мені виполнилося 18 років, я ще навчаюся у технікумуі. Маю я право на виїзд з країни?

2/03/22 10:54  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > decisionmaker    2/03/22 09:44Дерево
я би підстрахувалася дозволом воєнкому. або той же воєнком скаже, що йому такий дозвіл не потрібен

2/03/22 09:44  decisionmakerОтправить письмо > 1625    2/03/22 08:12Дерево
Колеги перепрошую, що повторююсь.
Чи правильно я розумію, що студенти (юнаки) денної форми навчання, яким випвнилось 18 - але не виповнилось 23, все ж таки мають право на виїзд закордон під час мобілізації ?

2/03/22 08:12  1625 > ОК АКА Олюня    2/03/22 01:31Дерево
Тоді чому Ви спираєтесь на ЗУ Про мобілізацію, який вводить необхідність не змінювати місце перебування, водночас звільняючи студента від мобілізації (рахуємо виводячи з під дії цього ЗУ), і ігноруєте відсутність обмежень на виїзд відповідно до ЗУ Про перетин кордону?

Взагалі и є відповідь -хто і на якій законній підставі ввів обмеження 18-60??
Ні в ЗУ Про військовий стан, ні в Указі ПУ цього немає.

2/03/22 01:31  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > 1625    1/03/22 22:22Дерево
кожен закон для різних випадків. не можна по закону про багатодітних узагальнювати закон про мобпідготовку та порядок перетину кордону

1/03/22 22:22  1625 > ОК АКА Олюня    1/03/22 21:35Дерево
1.Є закон Про порядок перетину державного кордону, ст. 6 містить підстави для обмеження виїзду за кордон. Наприклад допуск до держави таємниці чи аліменти. Але не отримання дозволу воєнкому на зміну місця перебування -відсутнє.
2. Навіть якщо так -чому у переліку випадків вказують наприклад самостійне виховання 2х дітей, чи наявність 3х неповнолітніх? Звідки взагалі у всіх роз’ясненнях ці винятки-схоже вони повністю повторюють винятки щодо мобілізації, у т.ч. щодо студента.
3. Найголовніше -на якій підставі ДПС заявляє про неможливість перетину 18-60, авжеж має бути закон. Вчора ДПС не перевіряла чи є у призовника дозвіл на зміну місця перебування..

Дякую за допомогу!)

1/03/22 21:35  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > 1625    1/03/22 21:15Дерево
Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (частина 6 статті 22) забороняє громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації змінювати місце проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті (віськового комісара).

1/03/22 21:15  1625 > lyk    28/02/22 19:44Дерево
Закон 3545
Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:
здобувачі фахової передвищої та вищої освіти

Тобто ця дитина все ж може виїхати, хоч і більше 18 років?
Я також не бачу -хто саме і на якій підставі наклав взагалі заборону 18-60? Бачу лише всі посилаються на пост ДПС у соцережі.

28/02/22 20:52  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > 1625    28/02/22 19:57Дерево
+ перечень форумов слева на мониторе, в т.ч. Пересечение границы / Таможня.
ваша тема перенесена туда.

28/02/22 20:43  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > 1625    28/02/22 19:57Дерево
Поняття «одинокий батько» та «одинока мати» є тотожними — судова практика [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
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28/02/22 20:21  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > 1625    28/02/22 19:57Дерево
значить, не самостійно. навіть коли розлучені, це не означає, що самостійно

28/02/22 19:57  1625 > lyk    28/02/22 19:44Дерево
А що означає -самостійно виховує? Якщо матір є, але не живе з ними, хоч розлучення і не оформлене.

28/02/22 19:56  1625 > ОК АКА Олюня    28/02/22 19:41Дерево
Спасибо, сорри за опечатку)

28/02/22 19:44  lyk > 1625    28/02/22 18:49Дерево
"очник" студент включається до складу багатодітної сім’ї до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, і таке стосується виключно для визначення та надання пільг багатодітній сім'ї, а також в окремих питаннях соціального захисту таких осіб...
щодо виїзду за кордон Закон 3543 визначає чітко - чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років або чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років... не має колізії...

28/02/22 19:41  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > 1625    28/02/22 18:49Дерево
если ваше "очернив выш" значит очный, а не вечерний (вычитывать надо до публикации), то, имхо, можете ехать, только запаситесь копиями всех доков про многодетность и учебу.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації
Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:
...
жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі жінки та чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);
...
Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:
здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;... [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону дитинства
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
Стаття 1. Визначення термінів
...
багатодітна сім’я - сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, - до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років; [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

28/02/22 18:49  1625 > ОК АКА Олюня    28/02/22 16:49Дерево
Один из которых проступил на очернив выш.

28/02/22 18:48  1625 > ОК АКА Олюня    28/02/22 16:49Дерево
Не все 18-60 не выездные. В частности многодетные с детьми до 18. Вот коллизия, что многодетность продлевается, если ребёнок после 18 поступает именно на очное обучение.
Отсюда и вопрос, если отец вывозит сам таких детей.

28/02/22 16:49  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > 1624    28/02/22 16:25Дерево
верно, мужчины от 18 до 60 невыездные

28/02/22 16:25  1624   Дерево
Подскажите, может ли отец вывести своих троих детей, одному из которых старше 18, но студент универа. Мать готова дать нотариальное согласие, из Украины не выезжает.
Думаю наверное-ни отца ни студента не выпустят сейчас, верно?

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