Выезд за границу граждан Украины старше 18 лет

28/02/22 19:41 ОК АКА Олюня > 1625 28/02/22 18:49





ЗАКОН УКРАЇНИ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

...

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі жінки та чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

...

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;...



ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону дитинства

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

Стаття 1. Визначення термінів

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багатодітна сім’я - сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, - до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років; если ваше "очернив выш" значит очный, а не вечерний (вычитывать надо до публикации), то, имхо, можете ехать, только запаситесь копиями всех доков про многодетность и учебу.ЗАКОН УКРАЇНИ Про мобілізаційну підготовку та мобілізаціюСтаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізаціїНе підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:...жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі жінки та чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);...Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;... [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону дитинстваУ цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:Стаття 1. Визначення термінів...багатодітна сім’я - сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, - до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років; [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

